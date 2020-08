Hoeneß vs. Dortmund : Hoeneß-Attacke auf Dortmund: Lothar Matthäus gibt seine Meinung ab

Die Kritik von Uli Hoeneß an Borussia Dortmund sorgt weiter für Wirbel. Nach Michael Zorc, Hans-Joachim Watzke, Reinhard Rauball und Roman Weidenfeller äußert sich nun auch Lothar Matthäus. Der Rekordnationalspieler kann Hoeneß verstehen.

Uli Hoeneß hat es wieder einmal geschafft, die Fans von Borussia Dortmund gegen sich aufzubringen. Die Kritik an der Transferpolitik der Schwarzgelben sorgte bereits für mächtig Gegenwind.

Sportdirektor Michael Zorc ("Ich finde die Aussagen ziemlich arrogant") antwortete, ebenso wie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ("Karl-Heinz Rummenigge und ich bemühen uns seit Jahren darum, dass die beiden größten deutschen Clubs ein respektvolles Verhältnis miteinander pflegen. Ich finde es sehr schade, dass in regelmäßigen Abständen versucht wird, dies zu unterwandern").

Jetzt klinkt sich auch Lothar Matthäus in den Disput ein. "Die Bayern wollen eben jedes Jahr die Champions League gewinnen und für Dortmund ist es okay, wenn sie alle paar Jahre mal den DFB-Pokal holen und zweiter werden. Aber die Nummer eins wird man mit Ausstiegsklauseln für die besten Spieler nicht werden", so der Rekordnationalspieler bei SKY.