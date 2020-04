FC Barcelona : Hoffen auf die Explosion: Barça setzt weiter auf Ousmane Dembele

Die Tage von Ousmane Dembele beim FC Barcelona sind gezählt. Er soll verkauft werden. So hieß es zumindest in den vergangenen Wochen in manchem Medienbericht.

Zu verletzungsanfällig sei der Flügelstürmer, der seit seinem Wechsel 2017 von Borussia Dortmund mit zehn Verletzungen bereits über 80 Spiele verpasste. Doch laut Lluís Mascaro steht Barça allen Verletzungssorgen zum Trotz weiter zu Dembele.

Der Journalist der Zeitung SPORT schreibt: Barça vertraut Ousmane Dembele weiterhin. Die Blaugrana-Bosse hoffen, dass Dembele in der kommenden Spielzeit explodiere.