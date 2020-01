Fussballeuropa Redaktion

Gerücht Bayern München wird Interesse an Achraf Hakimi nachgesagt, auch wenn laut dem Berater des Außenverteidigers bisher kein Kontakt besteht. In Karl-Heinz Rummenigge (64) hat die Real-Leihgabe aber einen großen Fan an der Säbener Straße. Der FCB ist ebenso wie Borussia Dortmund an dem Shooting-Star interessiert. Beide deutschen Top-Klubs dürfen nun offenbar auf eine Zusage Hakimis hoffen.