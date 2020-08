Wechsel zu Juventus? : Houssem Aouar will an der Seite von Cristiano Ronaldo spielen

Bei Olympique Lyon hatte sich jüngst Jean-Michel Aulas mit einer offensive Aussage hervorgetan. Der Vereinspräsident sagte der TUTTOSPORT, dass er Houssem Aouar sehr gerne an Juventus verkaufen würde.

"Ich würde Aouar in Zukunft gerne bei Juventus sehen, und ich hoffe auch, dass dies seine Ambition sein wird. Früher oder später werde ich mit meinem Freund Agnelli (Juve-Präsident; Anm. d. Red.) ein gutes Geschäft machen müssen", machte Aulas eine vollmundige Ankündigung.

Aouar legte mit Olympique Lyon zumindest in der Champions League eine Bilderbuchsaison hin. Während die Franzosen in der heimischen Liga die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb verpasst hatten, ging es in der Königsklasse bis ins Halbfinale.