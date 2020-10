Der Fall Griezmann : Hugo Lloris fordert Vertrauen für Antoine Griezmann ein

Antoine Griezmann wartet beim FC Barcelona weiter auf seinen Durchbruch. Auch mehr als ein Jahr nach seinem 120-Mio-Transfer wirkt der Franzose oft wie ein Fremdkörper. Hugo Lloris verteidigt seinen Nationalmannschaftskollegen und lobt dessen Einsatzbereitschaft.

"Alle Spieler haben ihre Höhen und Tiefen. Es gibt Zeiten, in denen es nicht so gut läuft. Jetzt durchläuft er eine etwas komplizierte Phase in der Offensive, aber ich sehe einen Spieler, der bereit ist, zu verteidigen und seinen Job zu erledigen", erklärt der französische Nationaltorhüter.

Nicht nur bei Barça, auch im Umfeld der Equipe Tricolore war in den vergangenen Monaten Kritik an Griezmann aufgekommen. Gegen Kroatien (2:1) traf er allerdings zum dritten Mal in den letzten vier Spielen.

Bei Hugo Lloris hat Griezmann ohnehin ein Stein im Brett. Der Keeper appelliert daran, dass der Barça-Stürmer Vertrauen erhält. "Es ist nicht möglich, einen Spieler wie Antoine Griezmann nach allem, was er in den letzten Jahren für Frankreich getan hat, infrage zu stellen."