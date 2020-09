AC Mailand : Ibrahimovic und Calhanoglu treffen - Debüts für Tonali und Brahim Diaz

Der AC Mailand steht in der dritten Runde der Europa-League-Qualifikation. Gegen die Shamrock Rovers aus Irland setzen sich die Rossoneri in der zweiten Runde am Donnerstagabend mit 2:0 durch.

Zlatan Ibrahimovic und Hakan Calhanoglu erzielten die Tore für die Rossoneri. Die beiden hochkarätigen Neuzugänge Sandro Tonali (kam von Brescia) und Brahim Diaz (von Real Madrid ausgeliehen) feierten ihre Pflichtspieldebüts, beide wurden in der 84. Spielminute eingewechselt.

In der dritten Runde wartet nun der FK Bodø/Glimt aus Norwegen auf den siebenmaligen Champions-League-Sieger.