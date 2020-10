PSV Eindhoven : "Ich bin ein Gefühlsmensch": Mario Götze erklärt Überraschungswechsel

Am späten Dienstagabend kamen erste Gerüchte auf, wenige Stunden später war der Deal fixiert: Mario Götze unterschreibt einen Zweijahresvertrag bei PSV Eindhoven.

Viel wurde gemauschelt seit Mario Götze Anfang Juli bei Borussia Dortmund ausgeschieden war. Es ist am Ende keiner der gehandelten Optionen geworden, die in etwa aus Italien oder Spanien stammten.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gab die PSV Eindhoven überraschend die Zusammenarbeit mit Götze bekannt. "Wir hatten ein paar gute Gespräche, sodass ich ernsthaft in Erwägung zog, in die Niederlande zu wechseln", erläutert der 28-Jährige seinen Entscheidungsweg.

"Ich hatte zahlreiche Angebote in diesem Sommer"

Obwohl Götze vereinslos und damit ablösefrei auf dem Markt war, hatten es die Niederländer eilig. Schließlich verstrich noch am Dienstagabend die Meldefrist für die Europa League, in der Götze zukünftig antreten wird.