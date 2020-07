Inter Mailand : "Ich bin verrückt nach dir": Liebesbotschaft für Lautaro Martinez

Während Lautaro Martinez immer noch nicht abschließend weiß, für welchen Klub er in der kommenden Saison Tore schießen wird, veröffentlicht seine Lebensabschnittsgefährtin auf Instagram einen Liebesbeweis.

Ihre 650.000 Follower hält Agustina Gandolfo täglich auf dem Laufenden. Mal zeigt sich der Instagram-Star beim Zubereiten des Frühstücks, mal aufreizend im knappen Bikini. Die schöne Argentinierin hält aber auch keinesfalls zurück, dass sie mit einem Fußballstar liiert ist.

Gandolfo wähnt Lautaro Martinez von Inter Mailand an ihrer Seite. Im Sommer hatten die Turteltauben einige Tage am Comer See verbracht. Die Beauty schreibt nun zu einem Bild, auf dem sie ihren Lautaro verliebt anschmachtet: "Ich bin verrückt nach dir."

Halt gibt Gandolfo ihrem Lebenspartner auch im Vertragspoker, in dem nach wie vor keine endgültige Entscheidung getroffen wurde. Der FC Barcelona verfolgt immer noch die Absicht, Lautaro in diesem Sommer unter Vertrag zu nehmen.