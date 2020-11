FC Barcelona : "Ich habe es satt!": Lionel Messi ist außer sich

Lionel Messi hat die Nase voll! Der sonst als Leisetreter bekannte Superstar des FC Barcelona will nicht mehr als Sündenbock für alles, was bei seinem Herzensklub schiefläuft, verantwortlich gemacht werden.

"Ich habe es satt, immer das Problem von allem zu sein", ereiferte sich Messi am Mittwochabend, nachdem er zuvor am Flughafen in Barcelona nach einer Länderspielreise mit der argentinischen Nationalmannschaft zurückgekehrt war.

Der Grund für Messis Explosion ist schnell gefunden: Die anwesenden Reporter hatten La Pulga nach seiner Meinung zu den jüngsten Äußerungen von Eric Olhats, dem ehemaligen Berater von Antoine Griezmann, befragt.