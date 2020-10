AC Mailand : "Ich habe gewonnen": Zlatan Ibrahimovic dreht Anti-Corona-Spot

Zlatan Ibrahimovic hat eine Erkrankung mit dem Coronavirus überstanden. In einem Spot der italienischen Region Lombardei positioniert sich der Starstürmer des AC Mailand und weist daraufhin, die AHA-Regeln einzuhalten.

Mit über 600.000 Corona-Infizierten gehört Italien zu den in Europa am schlimmsten betroffenen Ländern. Vor allem die Zahl der an COVID-19 Gestorbenen ist mit über 38.000 Menschen verheerend hoch. Jetzt meldet sich Zlatan Ibrahimovic werbewirksam zu Wort.

Und zwar in seiner unnachahmlichen Art. "Das Virus hat mich herausgefordert, und ich habe gewonnen, aber du bist kein Zlatan, fordere das Virus nicht heraus", erklärt der Superstar des AC Mailand in einem für die besonders betroffene Region Lombardei gedrehten Spot.

Alle, die sich dieses Video anschauen, so wirbt Ibrahimovic, sollen sich an die AHA-Formel halten. Übersetzt heißt diese: Abstand halten, Hygiene beachten und Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung) tragen.