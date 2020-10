Trainerlegende Fabio Capello lobt : "Ich habe Lionel Messi noch nie so viel laufen sehen"

Mit einem Tor und einer Vorlage war Lionel Messi im Spiel gegen Juventus Turin der Matchwinner. Trainerlegende Fabio Capello war im Nachgang äußerst angetan vom Superstar des FC Barcelona.

Neben Jungspund Pedri war es – wer auch sonst – Lionel Messi, der in der Champions League eine wahrlich überzeugende Darbietung ablieferte. Mit einem Tor und einer Vorlage war er beim 2:0 des FC Barcelona bei Juventus Turin der Man of the Match.

"Ich sah ein super-dynamisches und aggressives Barça, zusätzlich zu der bekannten Qualität", schwärmt Fabio Capello laut SPORT von der Ausrichtung, die Ronald Koeman für das Spiel gewählt hatte.