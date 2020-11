Chelsea : "Ich weiß das zu schätzen": Antonio Conte spricht über Angebot von Real Madrid

Als der Trainerposten bei Real Madrid in der Vergangenheit frei zu werden drohte, war Antonio Conte stets einer der heiß gehandelten Kandidaten. Jetzt verrät er, dass es tatsächlich fast zu einer Zusammenarbeit gekommen wäre.

Natürlich gibt es keinen besseren Zeitpunkt, als diese Details vor dem direkten Aufeinandertreffen in der Champions League zu liefern. Inter Mailand mit Antonio Conte an der Seitenlinie gastiert am Dienstag (21 Uhr) bei Real Madrid, das der Italiener noch heute trainieren könnte.

Es habe sich die Gelegenheit geboten, die Blancos zu übernehmen, verriet Conte am Montag. Die damaligen Situationen haben einen Wechsel allerdings nicht hergegeben. "Aber ich weiß das zu schätzen", erklärt der heutige Inter-Coach demütig.

"Ich war ein paar Mal sehr nah dran, dachte aber, die Saison ist jetzt schon gestartet, was sich kompliziert gestalten könnte. Genau so habe ich es mitgeteilt, als ich angerufen wurde", erläutert Conte. Real-Boss Perez soll Conte nach dem Rauswurf von Julen Lopetegui kontaktiert haben.