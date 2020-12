Real Madrid : Iker Casillas: "Ich habe Mourinho gesagt, dass ich es nicht für richtig halte..."

Als Iker Casillas in diesem Sommer seine Karriere beendete, ging auch ein Teil der Geschichte von Real Madrid. Die Vereinslegende hatte es an der Concha Espina aber nicht immer einfach. Vor allem nicht, als Jose Mourinho Trainer war.

Bei COLGAR LAS ALAS, einer Reihe des TV-Senders MOVISTAR+, spricht Casillas zunächst von einer "Hassliebe", die ihn und Mourinho umtrieb. Der sich selbst den Namen The Special One auferlegende Portugiese coachte die Blancos zwischen 2010 und 2013.

Der Höhepunkt der ohnehin nicht gerade friedliebend daherkommenden Beziehung zwischen Iker Casillas und Jose Mourinho war dessen Degradierung in der Saison 2012/13 – und das während eines Zeitpunkts, in dem Casillas schon längst den Status als Vereinslegende innehatte.

Casillas blieb trotz seiner misslichen Lage ruhig, ging nicht an die Öffentlichkeit. "Was sollten wir denn machen? Es in einen Zirkus verwandeln? Vielleicht hätte ich ihn mir vorknöpfen müssen und die Sache in seinem Büro besprechen sollen", sagt Casillas, der jedwede Aktionen dieser Art allerdings vermied.

Casillas übte Kritik an Mourinhos Attacke gegen Tito Vilanova

Ein Jahr nach Mourinhos Amtsantritt ist der erste tiefe Graben zwischen dem Trainer und seinem ehemaligen Keeper entstanden. Im Rückmatch der Supercopa gegen den FC Barcelona 2011 gingen Spieler und Trainer beider Mannschaften aufeinander los. Mourinho steckte seinen Finger in das Auge von Tito Vilanova (†45), der damals als Barças Co-Trainer beschäftigt war.