Zu-Null-Ranking : Iker Casillas schlägt die Konkurrenz um Gigi Buffon und Manuel Neuer

Ein guter Torhüter wird freilich an den Spielen gemessen, die er "zu Null", also ohne Gegentore, absolviert. Im internationalen Vergleich belegt mit Blick auf jene Statistik Iker Casillas den 1. Platz. Manuel Neuer beansprucht immerhin Rang fünf für sich.

Einsame Spitze ist Manuel Neuer dagegen im prozentualen Gewicht seiner Zu-Null-Spiele. TRANSFERMARKT.DE bescheinigt dem Stammkeeper des FC Bayern die Quote von 46,5 Prozent – in 327 von 705 Pflichtspielen blieb Neuer am Ende ohne Gegentor.

Die meisten "Weißen Westen" seit 2000, wie im Volksmund gerne genannt, erreichen jedoch andere Keeper. An erster Stelle thront Iker Casillas, der in seiner aktiven Zeit auf 439 Partien ohne gegnerischen Einschlag kommt.

Mit eingerechnet sind Casillas' Spiele für den FC Porto, Real Madrid und der spanischen Nationalmannschaft. In der persönlichen Datenbank sind 1039 Spiele registriert, mehr werden es nicht mehr. Casillas wird nach einem Herzinfarkt seine Profi-Karriere nicht fortsetzen.