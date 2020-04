Während Coronakrise : Iker Casillas schlägt speziellen Clasico vor

"Es ist lustig, aber ich spiele sowohl gegen euch als auch mit euch", schrieb der Iberer. "Wenn dieser Albtraum vorbei ist, sollten alle Legenden aus den letzten Jahren für einen Vintage-Clasico zusammenkommen."

"Eine Spendenaktion für Menschen, die in Not geraten sind", schloss Casillas ab. Mit über 135.000 an COVID-19 infizierten Menschen sowie über 13.000 bestätigten Todesfällen ist Spanien eines der weltweit am schlimmsten vom Coronavirus betroffenen Ländern.