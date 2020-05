Puyol und Fabregas melden sich : Iker Casillas wird 39: Auch die ehemaligen Erzrivalen gratulieren



Andre Oechsner

Der ehemalige spanische Nationaltorhüter Iker Casillas feierte an diesem Mittwoch seinen 39. Geburtstag. In den Sozialen Medien durfte der Torhüter unter anderem Glückwünsche von seinen alten Barça-Rivalen in Empfang nehmen.