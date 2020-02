In seiner Profizeit hatte Ilkay Gündogan mit einigen hochkarätigen Trainern zu tun. Mit einem der besten arbeitet er aktuell bei Manchester City zusammen.

Gemeinsam mit Klopp und dem BVB holte Gündogan in der Saison 2011/12 das Double aus Meisterschaft und Pokal.

Mit Guardiola an der Seitenlinie holte der Gelsenkirchener zuletzt zweimal in Folge den Titel in der Premier League.

An Guardiola schätze er eher das taktische Denken, bei Klopp sei die Beziehung vor allem durch Emotionen geprägt.

"Beiden gehört ein Platz in meinem Herzen. Beide haben mir eine Menge beigebracht und sind Teil meines Erfolgs", erklärt Gündogan.

» Folge uns auf YouTube, Instagram und Facebook!