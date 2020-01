Manchester Citys Ilkay Gündogan hat in seiner Karriere schon mit einigen Stars zusammengespielt. In Erinnerung geblieben ist ihm vor allem die gemeinsame Zeit mit Mario Götze.

Gündogan spielt inzwischen seit dreieinhalb Jahren für Manchester City und holte mit den Citizens zweimal in Folge die englische Meisterschaft.

In den vergangenen Jahren stieg der Gelsenkirchener zu einem der besten deutschen Mittelfeldakteure auf.

In seiner Jugendzeit nahm sich Gündogan den Brasilianer Kaka zum Vorbild, der damals noch beim AC Mailand unter Vertrag stand. Er fand es "richtig geil", was Kaka für die Lombarden gespielt habe:

"Er war extrem dynamisch, auch mit Ball, und hat in Tempo-Dribblings den Gegner aussteigen lassen. Es sah alles so einfach aus, was er gemacht hat. Den habe ich versucht, ein wenig nachzuahmen."

