AC Mailand : Illegaler Ferrari-Trip: Zlatan Ibrahimovic droht Ärger

Zlatan Ibrahimovic droht Ärger in seiner Heimat Schweden. Weil er mit seinem Ferrari in Stockholm unterwegs war, droht dem Angreifer des AC Mailand eine enorme Geldstrafe.

Gerücht Zlatan vor Milan-Abschied – was wird aus Donnarumma und Romagnoli?

Während der Corona-Pandemie hielt er sich die letzten zwei Monate beim schwedischen Erstligisten Hammarby IF fit, an dem er knapp 25 Prozent Anteile hält.

In dieser Woche ist Ibrahimovic nach seinem Heimataufenthalt zum AC Mailand zurückgekehrt. Bevor er an den Trainingseinheiten teilnehmen darf, muss er sich aber erst mal in 14-tägige Selbstisolation begeben.