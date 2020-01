Joelson Fernandes gilt in Portugal als eines der großen Versprechen in die Zukunft. Laut A BOLA beobachtet der FC Barcelona den Werdegang des erst 16 Jahre alten Offensivtalents, das sich auf der linken Außenbahn am wohlsten fühlt.

Seine Ausbildung genoss Fernandes bei Sporting Lissabon, an das er noch bis 2022 gebunden ist.

Jedoch kann er seinen bisher einzigen Klub für eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von 45 Millionen Euro vorzeitig verlassen.

In der jüngeren Vergangenheit wurde Fernandes von Profitrainer Silas das ein oder andere Mal zum Training eingeladen.