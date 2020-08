Juventus Turin : Im Tausch mit Paulo Dybala: Bekommt Andrea Pirlo seinen Lieblingsspieler?

Inmitten der Corona-Pandemie sind Tauschgeschäfte vermehrt in den Fokus gerückt. In ein solches könnte Paulo Dybala inkludiert werden. Der Angreifer von Juventus Turin soll bei Real Madrid Begehrlichkeiten wecken.

Paulo Dybala steht auf der Sommer-Wunschliste von Real Madrid. Das berichtet zumindest die italienische Fernsehanstalt SPORTMEDIASET. Demnach wären die Blancos dazu bereit, im Tausch Toni Kroos oder Isco anzubieten.

Beim Namen Isco dürften vor allem die Augen von Andrea Pirlo leuchten. Der Neu-Trainer von Juventus Turin soll ein großer Verehrer des iberischen Mittelfeldspielers sein. Im April 2019 sagte er einmal: "Juventus braucht sofort einen Spieler wie Isco."

Es mag durchaus so sein, dass Pirlo ein großer Isco-Fan ist. Das in Umlauf gebrachte Gerücht ist trotz allem unpassend. Dybala steht in Turin unmittelbar vor der Verlängerung seines Vertrags. Außerdem werden zur Honorierung seiner starken Saison die Bezüge angebhoben.