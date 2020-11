Borussia Dortmund : In der Königsklasse dabei? Bei Youssoufa Moukoko heißt es abwarten

Am Wochenende gab Youssoufa Moukoko sein heiß ersehntes Bundesliga-Debüt. Spielberechtigt wäre der 16-Jährige zumindest theoretisch auch für die Champions League. Ob der Newcomer auch im Kader von Borussia Dortmund stehen wird, ließ Lucien Favre dagegen offen.

"Es gibt keine Verletzungen nach dem Spiel in Berlin", klärte Lucien Favre am Montag gleich zu Beginn auf. In der jetzigen Zeit eine der wichtigsten Nachrichten für Borussia Dortmund. Bei jenem 5:2 im Auswärtsspiel gegen Hertha BSC hatte Youssoufa Moukoko sein Profidebüt gegeben.

Der Teenie ersetzte fünf Minuten vor Schluss den vierfachen Torschützen Erling Haaland. Ob Moukoko auch im anstehenden Champions-League-Heimspiel gegen den FC Brügge (Dienstag, 21 Uhr) im Kader stehen wird, ist vor Anpfiff unklar.

"Wir sind vorne sehr, sehr viele. Wir haben viele Möglichkeiten. Wir werden sehen", hielt sich Lucien Favre am Montagvormittag gewohnt kurz angebunden. Wie eingangs vom Schweizer Übungsleiter erwähnt, steht ihm der Großteil seines Kaders zur Verfügung.