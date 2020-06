Manchester United : Insider klagt an: Paul Pogba erhält keine Unterstützung

Paul Pogba wurde seit seiner Rückkehr zu Manchester United immer wieder hart kritisiert. Der ehemalige Stürmer des englischen Rekordmeisters, Louis Saha, weist in einem Interview auf Pogbas hohe Motivation hin.

Insgesamt 39 Pflichtspiele verpasste Paul Pogba allein in dieser Saison verletzungsbedingt. Der gescholtene Franzose vermittelt auf Louis Saha in persönlichen Gesprächen den Eindruck, in den letzten Spielen alles für Manchester United geben zu wollen.

"Er hatte eine schwere Saison, die von Verletzungen geplagt war. Er kam sehr motiviert zurück, das haben mir einige Spieler gesagt", sagt Saha im Gespräch mit STATS PERFORM NEWS.

"Wenn ich mit ihm telefoniere, ist er super motiviert, also möchte ich wirklich keinen neuen Pogba sehen, sondern einen Pogba, der unterstützt wird. Ich glaube nämlich nicht, dass er das wurde."