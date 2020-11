Inter Mailand : Inter beraumt Vertragsgespräche mit Lautaro Martinez an

Nach dem gescheiterten Wechsel zum FC Barcelona könnte sich Lautaro Martinez langfristig an Inter Mailand binden. Für die Zeit nach der Länderspielpause sind weitere Gespräche terminiert worden, schreibt der CORRIERE DELLO SPORT.

Mit der argentinischen Nationalmannschaft bestreitet Lautaro in der anstehenden Länderspielpause die beiden WM-Qualifikationsspiele gegen Paraguay (13. November) und in Peru (18. November). Das Team von Lionel Scaloni steht derzeit punktgleich mit Brasilien auf Platz 2.

Inter Mailand will offenbar in Kürze daran arbeiten, den Vertrag mit Stürmerstar Lautaro Martinez zu verlängern.

Lautaros Vertrag in Mailand ist noch bis 2023 datiert. Zuletzt hieß es bereits, die Verhandlungen mit dem 23-Jährigen würden sich in die richtige Richtung entwickeln. Einzig in der Gehaltsfrage sollen noch Details zu klären sein.

Lautaro soll zukünftig ein Salär von 7,5 Millionen Euro netto im Jahr verdienen wollen. Inter bietet bisher deren fünf.