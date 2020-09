Inter Mailand : Inter-Boss beeindruckt von Antonio Conte

Inter Mailand gibt sich mit der Vizemeisterschaft in der Serie A hinter Juventus Turin nicht zufrieden. Präsident Steven Zhang will Titel. "Alle von Inter streben Erfolg an, dieses Streben ist Teil unserer Mission", betonte der Chinese gegenüber dem CORRIERE DELLO SPORT.

Dabei setzt Zhang auf Coach Antonio Conte. "Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so hart und intensiv arbeitet wie Conte", lobt der 29-Jährige seinen Cheftrainer.

Die Meinungsverschiedenheiten mit dem 51-Jährigen spielt der Geschäftsmann herunter. "Wir haben uns ins ruhig unterhalten, unser Meeting war konstruktiv, anders als die Stimmung, die von den Medien unterstellt wurde."