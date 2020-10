Berater verrät : Inter, Juventus und Co.: "Alle Spitzenklubs wollten Nicolo Zaniolo"

Im zurückliegenden Transfermarkt hätte Nicolo Zaniolo den AS Rom für eine Mega-Summe verlassen können. An Interessenten mangelte es nicht. Nun kämpft er sich nach einer schweren Knieverletzung zurück.

Nicolo Zaniolo musste im September binnen einen Jahres eine erneute schwere Diagnose hinnehmen. Im Länderspiel mit Italien riss sich der 21-Jährige zum zweiten Mal das Kreuzband und wird dem AS Rom lange fehlen.

Was sich in den finalen Zügen des Transfermarkts noch alles für Optionen hätten ergeben können, bleibt jetzt Spekulation. "Alle Spitzenklubs waren an Nicolo interessiert", sagt sein Agent Claudio Vigorelli zur TUTTOSPORT. In der italienischen Presse machten Juventus Turin und Inter Mailand als potenzieller Abnehmer die Runde.

Geplante Deals scheiterten, und das aus vielschichtigen Gründen. "Die Verletzung, die Corona-Pandemie sowie der neue Roma-Besitzer änderten die Situation", macht Vigorelli klar. Seit August ist der US-Unternehmer Dan Friedkin Inhaber der Giallorossi.