Nachfolger für Lautaro : Inter Mailand will Edinson Cavani - Alexis und Esposito sollen gehen

Timo Werner (RB Leipzig), Dries Mertens (SSC Neapel) und Co. - bei Inter Mailand wurden in den vergangenen Wochen zahlreiche Namen als Nachfolger von Lautaro Martinez gehandelt.

Gehalt ein Problem? Edinson Cavani verdient bei PSG 18 Millionen

Da Cavanis Arbeitspapier am Saisonende allerdings ausläuft und er ablösefrei gehen darf, sind Verhandlungen mit Paris Saint-Germain nicht mehr nötig.

Ein Problem könnte das hohe Gehalt Cavanis sein. Der Südamerikaner kassiert im Parc des Princes derzeit 18 Millionen Euro pro Jahr.

Inter Mailand hat gegenüber Atletico Madrid allerdings ein Ass im Ärmel: Neuzugänge aus dem Ausland genießen deutliche Steuervorteile, wenn sie nach Italien wechseln.

So war es bereits bei Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku, Christian Eriksen und Co. - sie alle haben in der Serie A deutlich mehr netto vom brutto als beispielsweise in Spanien.