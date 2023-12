50-Millionen-Angebot: Hakan Calhanoglu in die Premier League?

Hakan Calhanoglu ist bei Inter Mailand einer der Schlüsselspieler. Unersetzbar, wenn man so will. Die schwerreiche Premier League tritt offenbar auf den Plan, ein Angebot soll bereits abgelehnt worden sein.

Dass sich Hakan Calhanoglu in herausragender Verfassung befindet, ist über die Grenzen der Serie A hinaus bekannt. Der 29-Jährige ist bei Inter Mailand nicht nur Taktgeber im Mittelfeld, sondern tritt mit sechs Saisontoren außerdem als Torjäger in Erscheinung.

Im Team von Trainer Simone Inzaghi ist Calhanoglu eine der unersetzbaren Komponenten. Der türkische Superstar soll dazu beitragen, dass die Nerazzurri nach dem Pokalsieg in der Vorsaison wieder Meister in der Serie A werden. Dank ihm ist Inter in der italienischen Meisterschaft aktuell Tabellenführer.

Nach Informationen des Portals calciomercato.it bringen sich zahlreiche Klubs aus der Premier League in Stellung. Namentlich werden der FC Chelsea und der FC Liverpool genannt. Bei Newcastle United und West Ham United soll es bereits konkreter geworden sein.

Newcastle United und West Ham United boten für Hakan Calhanoglu

Die finanziellen Schwergewichte sollen mit einem Angebot in Höhe von 50 Millionen Euro vorstellig geworden sein. Inter ließ sich davon allerdings nicht beeindrucken und lehnte den Versuch ab – auch wenn er sehr verlockend war.

Calhanoglu zeigt sich von den Avancen anderer Klubs grundsätzlich unbeeindruckt. Erst in diesem Sommer gab er durch seine Vertragsverlängerung bis 2027 ein Treuebekenntnis an Inter ab, für das er seit 2021 spielt.

