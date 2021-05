Inter Mailand : Achraf Hakimi: "Antonio Conte stand vor Wechsel zu Real Madrid"

In seiner ersten Saison war Antonio Conte noch an den hohen Vorgaben, die bei Inter Mailand an ihn gestellt werden, gescheitert. In seinem zweiten Amtsjahr holte er immerhin den Scudetto.

In einem Interview mit ONDA CERO verrät Achraf Hakimi nun, dass sich Conte die Möglichkeit bot, nach Spanien zu wechseln. "Er ist ein anspruchsvoller Trainer, der viel an der Taktik arbeitet. Er hat mir erzählt, dass er kurz davor war, bei Real Madrid zu unterschreiben, aber dann sind die Verhandlungen gescheitert."

Eine Zeitangabe geht vom Marokkaner derweil nicht aus. Es dürfte sich aber um das Frühjahr 2019 handeln, bevor Zinedine Zidane zurückkehrte.

Nach Contes erster Saison in Mailand soll es indes zwischen dem Trainer und den Vereinsoffiziellen ordentlich gekracht haben. Der 51-Jährige soll im internen Austausch mehr Rückendeckung gefordert haben und ließ in der Konsequenz sogar seine Zukunft offen.