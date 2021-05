Inter Mailand : Achraf Hakimi packt aus: Der wahre Grund für mein Aus bei Real Madrid

Inter Mailand hat sich zum 19. Mal zum Italienischen Meister gekrönt. Mittendrin: Achraf Hakimi. Der Neuzugang erläutert in der Stunde des Erfolgs seinen Abschied von Real Madrid.

Wie Achraf Hakimi nun allerdings enthüllt, wäre er durchaus an der Concha Espina geblieben. "Die Leute sagten, ich wollte regelmäßige Spielzeit, aber das stimmt nicht. Madrid war mein Zuhause und ich wäre gerne geblieben", sagte der marokkanische Nationalspieler gegenüber EL CHIRINGUITO DE JUGONES.

Nach zwei Jahren bei Borussia Dortmund griff im vergangenen Sommer Achraf Hakimis Anschlussvertrag bei Real Madrid. Doch die Königlichen verkaufen ihr Eigengewächs für 40 Millionen Euro an Inter Mailand.

Der Hakimi-Transfer in die Serie A sollte Geld in die durch Corona klammen Kassen der Königlichen spülen. "Sie entschieden sich anders", so Hakimi: "Ich hatte das Gefühl, der Aufgabe gewachsen zu sein, aber aufgrund der Pandemie gab es wirtschaftliche Probleme, und ich musste gehen."