Serie A Achtung, Robin Gosens! Inter Mailand jagt Linksverteidiger aus LaLiga

Robin Gosens bleibt nach seinem Winter-Wechsel von Atalanta Bergamo zu Inter Mailand hinter den Erwartungen zurück. Dem deutschen Nationalspieler droht nun zum Überfluss auch noch neue Konkurrenz.

Gosens hat den Durchbruch bei Inter noch nicht geschafft

Robin Gosens sollte auf der linken Seite von Trainer Simone Inzaghi der neue Stammhalter werden. 15 Millionen Euro Ablöse lassen sich Nerazzurri den 28-Jährigen kosten, wenn die im Januar 2022 vereinbarte Leihe am Saisonende in einen fixen Transfer umgewandelt wird.

Gosens hat sich beim entthronten italienischen Meister bisher noch keinen Stammplatz gesichert. Zwar kommt er regelmäßig zum Einsatz, von Beginn an durfte er aber in der Spielzeit 2022/2023 nur in der Champions League und am ersten Spieltag der Serie A ran.

Verwendete Quellen: Gazetta dello Sport