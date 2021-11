Inter Mailand : Alexis Sanchez und Arturo Vidal: Die Wiedergeburt der Inter-Chilenen

Die beiden Chilenen spielten bisher unter dem neuen Inter-Trainer Simone Inzaghi (45) noch keine große Rolle. Alexis brachte es bisher auf acht Kurzeinsätze in Serie A und Champions League. Vidal kam bis dato ebenfalls meist nur von der Bank. In Tiraspol am vierten Spieltag der Champions League Gruppenphase stand Vidal in der Startelf - und zeigte eine gute Leistung. Sanchez kam in der 81. Spielminute für Lautaro Martinez in die Partie.

Nur wenige Sekunden nach seiner Einwechslung netzte der ehemalige Barcelona-Stürmer zum zwischenzeitlichen 3:0 ein und machte so den Deckel auf den Sieg. Für Alexis war es der erste Treffer nach über einem halben Jahr Torflaute. Alexis erhielt für seinen Kurzauftritt ebenso wie Vidal durchweg gute Noten und Lob in der italienischen Fachpresse. Tuttomercatoweb titelte beispielsweise: "Die Wiedergeburt der Chilenen."