Rayo Vallecano : Alexis Sanchez und Radamel Falcao bald wiedervereint?

Inter Mailand und Alexis Sanchez – so richtig funktionieren wollte es nie. Die Unzufriedenheit des Angreifers ist anderen Klubs nicht verborgen geblieben. Es scheint ein Thema zu sein, dass er schon bald wieder mit Radamel Falcao zusammen stürmen könnte.

Alexis Sanchez bieten sich offenbar einige Wechseloptionen. Nach Informationen der Gazzetta dello Sport beschäftigen sich mit Betis Sevilla, dem FC Valencia und Rayo Vallecano gleich drei Klubs aus Spanien damit, Alexis einen Ausweg aus seiner sportlichen Malaise bei Inter Mailand zu bieten.

Ein Wechsel in den Madrider Stadtteil Vallecas würde einen gewissen Charme mit sich bringen. Dort spielt seit rund einem Monat Radamel Falcao, der mit drei Toren in vier Spielen einen bockstarken Einstand feierte. Was viele nicht wissen: Alexis und Falcao haben eine gemeinsame Vergangenheit.