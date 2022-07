Inter Mailand Andre Onana holte sich Rat von Samuel Eto'o

Andre Onana (26) heuert nach 7,5 Jahren in Diensten von Ajax Amsterdam bei Inter Mailand an. Der Keeper holte vor seinem Wechsel zu den Nerazzurri die Meinung von Inter-Legende Samuel Eto'o ein.

"Ich freue mich sehr, Teil dieses großartigen Vereins zu sein, dieser Familie, die eine großartige Institution ist", freut sich der ehemalige Barça-Jugendspieler. "Hier zu sein ist für mich das Größte. Wir hoffen, dass wir in Zukunft wichtige Ziele erreichen werden."

Inter verpasste nach dem Abschied von Antonio Conte (52) im vergangenen Sommer die Titelverteidigung in der Serie A, holte aber unter Simone Inzaghi den italienischen Pokal. Onana will mit den Nerazzurri den Scudetto zurück in den blauschwarzen Teil Mailands holen.