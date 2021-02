Inter Mailand : Antonio Conte: Juve-Fans fordern Entfernung von seinem Stern am Stadion

Juventus Turin ist bekannt für seinen eigenen Walk of Fame. Vor dem Stadion wurden 50 Spieler aus der Vereinsgeschichte mit einem eigenen Stern geehrt – nun fordern Fans die Entfernung eines Sterns, der einem ehemaligen Spieler und Trainer gehört: Antonio Conte.

Nach dem heftigen Zoff zwischen dem derzeitigen Trainer von Inter Mailand Antonio Conte und Juventus Turins Präsident Andrea Agnelli, während des Halbfinals in der Coppa Italia, forderten Fans laut TUTTOSPORT die Entfernung von Contes Stern am vereinseigenen Walk of Fame.

Der Mittelfinger des Inter-Trainers in Richtung Vereinsführung und das Engagement beim Erzrivalen sind die Gründe der Bianconeri-Tifosi.