Inter Mailand : Arturo Vidal entschuldigt sich nach Kung-Fu-Rot

Der erfahrene 34-Jährige, der in seiner Karriere schon des Öfteren durch seine brutale Spielweise aufgefallen ist, traf den zum Kopfball hochgesprungenen Ecuadorianer Felix Torres mit den Stollen im Gesicht und sah für diese Aktion bereits in der zwölften Minute die Rote Karte.

Das dezimierte Chile schaffte es im Anschluss nicht, den so wichtigen Dreier in der WM-Qualifikation Südamerikas einzufahren und verlor am Ende mit 0:2. Chile belegt mit 16 Punkten Platz 6 der Eliminatorias, steht dabei aber in einem Pulk aus gleich mehreren Teams. Vier Spieltage sind noch zu absolvieren.