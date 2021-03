Inter Mailand : Inter Mailand: Bittere Nachricht für Arturo Vidal

In den Wochen zuvor gewährte Antonio Conte seinem Lieblingsschüler nur selten ein Mandat in der Startelf. Im bisherigen Saisonverlauf zählt Vidal in der italienischen Meisterschaft 14 Einsätze von Beginn an.

Inter wird in den nächsten Wochen also ohne Vidal an dem ersten Scudetto seit 2010 arbeiten müssen. Der Tabellenführer weist bereits einen Vorsprung von sechs Punkten auf Stadtrivale und Verfolger AC Mailand auf.