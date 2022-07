Serie A Arturo Vidal: Frenetischer Empfang am Flughafen – Brasilien-Wechsel vor Abschluss

Inter Mailand und Arturo Vidal gehen getrennte Wege – jetzt ist es auch beschlossen. Dem Mittelfeldspieler kommt bei seiner Ankunft in Brasilien viel Begeisterung entgegen.

Was für ein Empfang für Arturo Vidal: Als er am Flughafen in Rio de Janeiro gelandet war, warteten zahlreiche Fans auf den Mittelfeldspieler, um ihn voller Leidenschaft zu empfangen.

Vidal ist nach Brasilien gereist, um seinen Wechsel zu Flamengo abzuschließen. Dort soll er einen Zweijahresvertrag erhalten. Schon länger ist klar, dass es für Vidal bei Inter Mailand nicht mehr weitergehen wird.