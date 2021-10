Inter Mailand : Arturo Vidal gibt zu: Erstes Jahr bei Inter Mailand war schwierig

Am Dienstag erlebte Arturo Vidal einen seiner besten Abende, seitdem er das Wappen von Inter Mailand auf der Brust trägt. Trainer Simone Inzaghi sparte nicht mit Lob für seinen konstant in der Kritik stehenden Star.

"Letztes Jahr war es schwierig für mich, weil ich spät gekommen bin. Ich konnte mich nicht gut vorbereiten", gab Vidal am Mikrofon von Mediaset Infinity+ ein ehrliches Statement ab. "Dieses Jahr hingegen bin ich glücklich, ich bin bei 100 Prozent und ich will gut abschneiden."

Beim Gruppenspiel in der Champions League gegen Sheriff Tiraspol am Dienstagabend stand Vidal erstmals in dieser Saison in der Startelf – und überzeugte beim 3:1 mit einem Tor sowie einer Vorlage. Anerkennende Worte für die Leistung des Mittelfeldabräumers gab es im Anschluss auch von Inter-Trainer Simone Inzaghi.