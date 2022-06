Inter Mailand Bei Inter ausgedient! Alexis Sanchez klopft bei Barça und Marseille an

Alexis Sanchez hat sich durch Engagements beim FC Barcelona, Arsenal und Man United einen Namen in der Fußballwelt gemacht. Sein Ansehen ist in den letzten Jahren jedoch zunehmend gesunken, weshalb es ihm nun so schwer fällt, einen neuen Klub zu finden.