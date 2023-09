Benjamin Pavard zieht Fazit nach Debüt für Inter Mailand

"Es war ein sehr schwieriges Spiel, aber am Ende haben wir ein wichtiges Unentschieden geholt", sagte der französische Nationalspieler im Anschluss an das 1:1 gegen Real Sociedad. Man habe "gelitten", müsse nun Kräfte für das Wochenende sammeln.

"Das Wichtigste ist, dass wir nicht verloren haben. Das nächste schwierige Spiel steht vor der Tür", so Pavard: "Am Sonntag müssen wir alles geben." Die Nerazzurri, mit 12 Punkten nach vier Spieltagen Tabellenführer der Serie, treten auswärts beim FC Empoli an.

Benjamin Pavard kommt als Innenverteidiger zum Einsatz

Pavard kam im Baskenland neben Alessandro Bastoni und Stefan de Vrij als rechter Innenverteidiger in der Dreierkette von Trainer Simone Inzaghi zum Zug. "Ich bin sehr froh, dass sich in der Startelf aufgestanden habe", freut sich der ehemalige Stuttgarter.