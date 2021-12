Inter Mailand : Beppe Marotta: "Antonio Conte bereut Abschied von Inter nicht"

Inter Mailand führt derzeit die Tabelle der Serie A an und ist in der Champions League ins Achtelfinale vorgestoßen. Geschäftsführer Beppe Marotta glaubt aber nicht, dass Antonio Conte (52) den Nerazzurri hinterhertrauert.

Antonio Conte führte Inter zweimal in die Champions League und kratzte am Thron von Juventus, auch wenn es zum Gewinn des Scudetto nicht ganz reichte. Nach unterschiedlichen Meinungen über den von den chinesischen Eigentümern verordneten Sparkurs verabschiedete sich Conte im vergangenen Sommer freiwillig von Inter, heuerte wenig später bei den Tottenham Hotspur an.

Mit den Spurs belegt der ehrgeizige Conte aktuell nur den siebten Tabellenplatz der Premier League, während Inter Tabellenführer in Italien ist. Ob Conte Inter hinterher trauert? "Ich glaube nicht, dass er seine Entscheidung zu gehen bereut", stellt Inter-Geschäftsführer Marotta gegenüber RAI2 HD klar.