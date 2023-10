Beppe Marotta verrät: Barça wollte Gonzalo Higuain - dank Pogba-Kohle schnappte Juve zu

"Gleichzeitig haben wir Gonzalo Higuain unter Vertrag genommen, aber wir mussten erst Pogba verkaufen, um das Geld aufzutreiben. Ich hatte Andrea Agnelli um Erlaubnis gebeten, was ein wenig riskant war, da Gonzalo stattdessen nach Barcelona hätte gehen können", plauderte der 66-Jährige weiter aus.

Paul Pogba (30) wurde 2012 von Marotta ablösefrei von Manchester United verpflichtet und vier Jahre später für über 100 Millionen Euro an die Red Devils zurückverkauft.

"Die Verhandlungen über Pogba waren die härtesten, die Gespräche dauerten drei Tage ohne Unterbrechung, eingeschlossen in einem Hotel mit den Direktoren von Manchester United", verriet der Inter-Vorstandsvorsitzende Giuseppe Marotta bei der Veranstaltung rund um die Bekanntgabe der Golden Boy Kandidaten für das Jahr 2023.

Arturo Vidal spielte in Italien für Inter Mailand und Juventus Turin - Foto: cristiano barni / Shutterstock.com

Marotta und Vidal trafen sich bei Inter wieder, wo der Klub vom chinesischen Konglomerat Suning geführt wird, das in Italien von Präsident Steven Zhang (31) vertreten wird.

Bei Juventus Turin arbeitete Marotta auch mit Mittelfeldspieler Arturo Vidal (36) zusammen. Der Chilene lieferte einiges an Gesprächsstoff. "Vidal hatte eine außergewöhnliche Physis, die es ihm ermöglichte, auch nach, sagen wir, etwas anderen Nächten, mit voller Kraft zu spielen", nimmt der Boss Bezug auf Vidal Vorliebe für das Nachtleben.

Bei Inter habe Marotta zum ersten Mal mit ausländischen Klubbesitzern zusammengearbeitet. Diese hätten "enorme Investitionen" getätigt und fast eine Milliarde Euro in den Verein gepumpt.

"Der Vorteil der Zusammenarbeit mit chinesischen Eigentümern ist, dass der Druck, den sie auf uns ausüben, relativ gering ist, sie lassen uns weitgehend in Ruhe arbeiten", begründet Marotta die Vorzüge einer Zusammenarbeit mit Klubbesitzern aus Fernost.

Das Problem in Italien sei, dass die Leute nicht wissen, wie man mit Niederlagen umgehe, so der Inter-Vorsitzende weiter. Sobald es einen Rückschlag gebe, würden sich die Medien und Ultras auf den Verein stürzen, was im Ausland nicht der Fall sei.

Unter der Fittiche Marottas gewann Inter in der Saison 2020/21 zum ersten Mal seit über zehn Jahren wieder die Meisterschaft und entwickelte sich spätestens mit der Teilnahme beim Champions League-Finale im vergangenen Jahr wieder zu einer absoluten Spitzenmannschaft im europäischen Fußball.

