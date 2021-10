Inter Mailand : Betrunkener Arturo Vidal wird zum Internethit

Arturo Vidal steht im Fokus, einmal mehr nicht aufgrund seiner sportlichen Leistungen. Im Netz grassiert ein Video, das den Starspieler von Inter Mailand betrunken zeigt, wie er vergeblich versucht, in ein Auto einzusteigen.

Vidal steht vor einem roten Sportflitzer. Zunächst posierte der 34-Jährige für Fotos mit Fans, im Anschluss daran wollte er in das Auto einsteigen. Stattdessen landete Vidal mit den Beinen nach oben auf dem Hinterteil des Zweisitzers. "Er kann nicht mal aufstehen", amüsierten sich Frauen, die das Video von einem Balkon aus aufnahmen.

Neu ist es nicht, dass Arturo Vidal gerne mal exzessiv auf Partys unterwegs ist. In den sogenannten sozialen Medien ist der Chilene nun erneut als Feierbiest in Erscheinung getreten. Unter anderem die Gazzetta dello Sport veröffentlichte ein Video, das den Mittelfeldstar von Inter Mailand sturzbetrunken zeigt.

Mit etwas Hilfe gelang es am Ende doch noch, Vidal auf den Beifahrersitz zu platzieren – wenn auch erst mal mit dem Gesicht in die falsche Richtung. Das Video soll am 18. August aufgenommen worden sein und damit drei Tage vor dem ersten Saisonspiel gegen den FC Genau (4:0), bei dem Vidal eingewechselt ein Tor sowie eine Vorlage beisteuerte.