Bleibt Romelu Lukaku bei Inter Mailand? Das ist der aktuelle Stand

Romelu Lukaku hat noch keine endgültige Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Der Belgier will Fabrizio Romano zufolge abwarten, wer in der neuen Saison Cheftrainer der Nerazzurri sein wird.

Lukaku will grundsätzlich in der Lombardei bleiben. Allerdings wird er Inter sein Ja-Wort nur geben, wenn der Coach der neuen Spielzeit auf ihn baut. Die Trainerfrage ist aber noch nicht geklärt.

Simone Inzaghi, der aktuelle Amtsinhaber, führte Inter Mailand zwar ins Champions-League-Halbfinale, national enttäuscht der Pokalsieger allerdings. In der Serie A ist Inter nach 31 Spieltagen nur auf dem 6. Tabellenplatz zu finden. Es droht eine Saison ohne Königsklasse.

Bei Chelsea steht ein Trainerwechsel an. Interimscoach Frank Lampard, der auf Graham Potter (47) folgte, wird am Saisonende gehen. Mauricio Pochettino gilt als Top-Kandidat für den Trainerposten zur Spielzeit 2023/24.

Lukaku steht beim FC Chelsea noch bis 2026 unter Vertrag

Lukaku hatte Inter Mailand nach zwei überragenden Spielzeiten mit wettbewerbsübergreifend 64 Toren 2021 für mehr als 110 Millionen Euro Ablöse in Richtung Chelsea verlassen, nach einer schwachen Spielzeit kehrte er auf Leihbasis zurück nach Italien. Der Leihvertrag endet am 30. Juni 2023, Lukakus Anschlussvertrag in London ist drei Jahre gültig.

Verwendete Quellen

Fabrizio Romano