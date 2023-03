Bleibt Romelu Lukaku? Das sagt Inter-Boss Beppe Marotta

Hat Romelu Lukaku eine Zukunft bei Inter Mailand? Geschäftsführer Beppe Marotta lässt sich nicht in die Karten blicken.

Romelu Lukaku wechselte im vergangenen Sommer auf Leihbasis vom FC Chelsea zu Inter Mailand. Die Erwartungen konnte der Belgier nicht erfüllen. Von Verletzungen geplagt verpasste Lukaku einen Großteil der bisherigen Saison, erzielte fünf magere Tore.

Inter Mailand hat sich ohne Zweifel mehr versprochen von der Rückkehr des einstigen Top-Torjägers (64 Tore zwischen 2019 und 2011). "Lukaku ist noch nicht in guter Form", gibt Beppe Marotta zu. "Wir warten immer noch darauf, den echten Romelu zu sehen, den wir aus der Vergangenheit kennen."

Inter liebäugelt Medienberichten zufolge mit einer Weiter-Verpflichtung des Mittelstürmers. Beppe Marotta will die Spekulationen nicht bestätigen. "Er wird zu Chelsea zurückkehren", kündigt er an. Allerdings lässt der Manager eine Hintertür offen: "Die Leihe endet vertragsgemäß. Was dann passiert, werden wir sehen."