Inter Mailand : Chile-Coach über Alexis Sanchez: "Sicherlich ist er wütend"

Während sich Alexis Sanchez bei Inter Mailand zwischen Auswechselbank und Jokerrolle hangelt, genießt er in seiner Heimat Chile nach wie vor den Status eines Volkshelden. Beide WM-Qualifikationsspiele bestritt Alexis über die volle Distanz.

"Sicherlich ist er wütend, weil er immer mehr will. Letzte Woche hörte ich Leute sagen, dass er keine Minuten in den Beinen hatte und nicht in Topform war", ist Chiles Nationaltrainer Martin Lasarte bestens über den aktuellen Gemütszustand seines Superstars informiert. Im Gegensatz zu Simone Inzaghi zeigt sich Lasarte mit Alexis' Auftritten sehr zufrieden.