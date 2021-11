Inter Mailand : Christian Eriksen: Ajax Amsterdam reizt ihn am meisten

Weil Christian Eriksen wegen der Implantierung eines Defibrillators wohl nicht mehr für Inter Mailand spielen darf, plant der Mittelfeldspieler den weiteren Verlauf seiner Karriere im Ausland. Es bahnt sich eine Rückkehr zu Ajax Amsterdam an.

Wie der Corriere dello Sport berichtet, gibt es momentan viele Indizien, die daraufhin deuten, dass Eriksen den Italienischen Meister verlassen wird. Eine Wiederaufnahme seiner Laufbahn in Amsterdam sei derzeit das, was Eriksen am meisten reize. Unklar sei noch, ob er schon im Januar in die Grachtenstadt zurückkehrt oder erst nach Ablauf der Saison.