Inter Mailand : Christian Eriksen versteht jetzt besser, was Antonio Conte will

"Conte und ich mussten uns kennenlernen. Jetzt kennt er mich und ich kenne ihn besser. Dies macht es einfacher zu verstehen, wie bestimmte Spiele angegangen werden sollen", erklärte der Mittelfeldregisseur gegenüber DAZN.

Eriksen war Anfang 2020 für 27 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu den Nerazzurri gewechselt, stand aber monatelang nur in den seltensten Fällen in der Startelf. Das hat sich geändert. Zuletzt durfte er in vier von sechs Spielen von Beginn an ran.