AS Monaco : Christian Eriksen vor Unterschrift in der Ligue 1?

Christian Eriksen musste Inter Mailand verlassen, da er in Italien mit seinem Herzschrittmacher keinen Profi-Sport betreiben darf. Ein Karriereende kommt für den Dänen aber nicht infrage. Aus der Ligue 1 gibt es Interesse.

Nach Informationen des britischen Blatts The Telegraph streckt der AS Monaco seine Fühler nach Eriksen aus. Im Fürstentum könnte der 29-Jährige womöglich die Nachfolge von Cesc Fabregas (34) antreten. Der Vertrag des Spaniers läuft am Saisonende aus.

Interesse an Eriksen bekunden nach Aussagen seines Beraters mehrere Vereine, unter anderem aus seiner dänischen Heimat. Eriksens Ex-Verein Ajax Amsterdam soll zudem angefragt haben.